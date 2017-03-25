مركز تليفزيون العاصمة
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نايل سات : التردد 11488 أفقي 5/6
CBC Channels
سلطة جزر تونسية
سجق بالخضار
بريوش بحشو اللحم
ميني بيتزا بالفواكه
مهلبية محلاة بال..
بسلة بالجزر
كريب باللحمة الم..
قرع عسلى بالمهلب..
سيزر جمبرى
...كيكة مغذية حادقة بال
سمك في الفرن
...سمبوسك باللحم والصنو
على قد الإيد
مغربيات
الشيف
أميرة في المطبخ
مطبخ 101
طبخه ونص
اتفضلوا عندنا
بالهنا
الأكيل
زعفران و فانيلا
عيش وملح
حلو وحادق
شبكة و صنارة
عالم لذيذ جداً
نص مشكل
حكاوي المشاوي
سندوتش وحاجة ساقعة
من مطبخ أسامة
من كل حته في مصر
هى و بس
شارع شريف
القبطان و الدكتور
عمايل إيديا
زي السكر
ديك رومى باالصو..
تورته على شكل س..
بيتزا على شكل ق..
بشاميل بالخضار
كب كيك شيكولاته
مخبوزات بالعجوه
من 5 ل 12 جنيه
من 100 ل 130 جنيه
من 28 ل 32 جنيه