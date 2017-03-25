مركز تليفزيون العاصمة

عن مجموعة سي بي سي
سياسة الإستخدام
سياسة الخصوصية

تواصل معنا

للاعلان معنا
وظائف
اتصل بنا

الترددات

نايل سات : التردد 11488 أفقي 5/6

CBC Channels

الليلة

اخبار سفرة

أطباق رئيسية

وصفات طبق رئيسي

وصفات حلويات

وصفات طبق جانبى

وصفات سلطة

وصفات دجاج

وصفات مخبوزات

المزيد

برنامج الأكيل
مطعم شارع الأكل
مطعم شارع الأكل
مطعم city grill
مطعم city grill
المزيد

برامج سفرة

نجوم سفرة

أخبار سفرة
صوص البيستو الايطالي للمكرونة بأقل تكلفة

صوص البيستو الايطالي...

صوص البيستو الايطالي...

صوص الديمي جلاس من مطبخ 101

صوص الديمي جلاس من م...

صوص الديمي جلاس من م...

الصوص الصيامي في المنزل مع اميرة شنب

الصوص الصيامي في الم...

الصوص الصيامي في الم...

المزيد

أحدث وصفات الأعضاء
أضف وصفتك

ديك رومى باالصو..

ديك رومى باالصو..

تورته على شكل س..

تورته على شكل س..

بيتزا على شكل ق..

بيتزا على شكل ق..

بشاميل بالخضار

بشاميل بالخضار

كب كيك شيكولاته

كب كيك شيكولاته

مخبوزات بالعجوه

مخبوزات بالعجوه
المزيد

أسعار اليوم

بسلة

بسلة

من 5 ل 12 جنيه

الضاني البلدي

الضاني البلدي

من 100 ل 130 جنيه

الفراخ البيضاء

الفراخ البيضاء

من 28 ل 32 جنيه

المزيد

هل تعلم

أفكار نميسة

مكاييل و موازيين

أقوال مأكولة

تهدي مامتك وصفة ايه في عيد الأم ؟
نتائج التصويت
  1. مقياس الوزن و السعرات الحرارية
النتيجة